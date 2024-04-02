شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تدين قصف مبنى القنصلية الإيرانية فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة الاعتداء الاسرائيلى على مبنى القنصلية الإيرانية فى دمشق، مؤكدة أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولى، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية، يهدّد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتقدمت بخالص العزاء لحكومة إيران وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.