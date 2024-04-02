شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنسانى بعد مقتل أحد مواطنيها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لعائلة متطوع بولندى قتل فى غارة جوية إسرائيلية بغزة.

وذكرت الوزارة حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنسانى الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني.

وأشارت القناة إلى أن المتطوع البولندي يعمل مع منظمة المطبخ المركزى العالمى لإمداد سكان غزة بالمواد الغذائية، موضحة أن ستة آخرين من عمال الإغاثة لقوا حتفهم جراء الغارة من بينهم بريطاني وأسترالي.