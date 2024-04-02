رومي القحطاني.. أول سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أعلنت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 التي ستقام في المكسيك في أيلول (سبتمبر) المقبل، لتصبح أول سعودية تشارك في هذه المسابقة العالمية.

رومي حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنكليزية والفرنسية والعربية، سبق أن مثلت السعودية في مسابقات عدة أبرزها ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام.

وعبر حسابها في إكس، قالت رومي: "يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024". وتابعت "هذي أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".

وظهرت رومي بالصور التي شاركتها وهي إلى جانب العلم السعودي، حيث ارتدت وشاحًا كتب عليه " Miss Universe Saudi Arabia".

وتأتي مشاركة القحطاني بعد مشاركة ملكة جمال البحرين لعام 2023، لجين يعقوب، التي كانت أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2023 التي نظمت في دولة السلفادور، وتوجت بها شينيس بالاسيوس، من نيكاراغوا.

وتحرص رومي في بعض صورها على إرتداء أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي والتي تقوم بمشاركتها عبر إنستغرام وإكس.