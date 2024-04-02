شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التربية التونسية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، مراسم اداء اليمين الدستورية لوزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي.



وذكرت الرئاسة التونسية ـ في بيان ـ أن مراسم أداء اليمين الدستورية جرت في قصر قرطاج.



وكان الرئيس التونسي قد أصدرا أمس الاثنين قرارا يقضي بإعفاء وزير التربية محمد علي البوغديري من مهامه وتعيين سلوى العباسي خلفا له.