شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية عمان والسويد يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالا هاتفيا، من وزير الشؤون الخارجية للسويد توبياس بيلستروم، حيث بحثا مجالات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها والاتفاقيات ذات الصلة، واتفقا على تنظيم المشاورات السياسية الدورية على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من التحدّيات والقضايا الإقليمية، وأبرزها ما يتصل بالقضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، وأكّدا على أهمية الحوار بين جميع الأطراف ومعالجة الجذور والمُسببات الحقيقية والتعاطى الجاد مع كافة الأطراف المعنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.