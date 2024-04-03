شكرا لقرائتكم خبر عن الخصاونة: مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة "ثابتة وراسخة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة "ثابتة وراسخة"، مثمنا في هذا السياق، مواقف الملك عبدالله الثَّاني، ووقوفه أيضا مع مختلف القضايا العربيَّة العادلة.

وقال الخصاونة - خلال رعايته إطلاق النُّسخة الثَّانية من مبادرة البنوك لدعم جهود وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة - إن "ما يحكمنا في التَّضامن مع الأشَّقاء الفلسطينيين وقضيَّتهم العادلة هو المصلحة والحقوق الفلسطينيَّة المشروعة.. فالأردن - بقيادة الملك عبدالله الثَّاني - يؤدِّي دوراً طليعيَّاً تجاه أشقَّائنا الفلسطينيين، والدَّم الأردني امتزج بالدَّم الفلسطيني على الدَّوام منذ نشوء القضيَّة الفلسطينيَّة وعلى مختلف مراحلها". وشدد على أنه "لا أحد يستطيع أن يزايد" على مواقف الأردن مع القضية الفلسطينية.