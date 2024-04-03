شكرا لقرائتكم خبر عن العاهلان الأردنى والبحرينى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الخطيرة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في شتى الميادين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وبحث العاهلان، طبقا لبيان الديوان الملكي، التطورات الراهنة، والأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة.