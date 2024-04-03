شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: القبض على 3 إرهابيين وإيقاف 1788 مهاجرا غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عمليات مختلفة نفذت في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل 2024.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن عناصر من الجيش تمكنت من القبض على إرهابي ببرج باجي مختار وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

كما تمكنت وحدات من الجيش من إيقاف 1788 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في العديد من المحافظات الجزائرية.