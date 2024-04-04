شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل شخص فى انفجار قنبلة بحوزته فى حى أبو رمانة بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر فى قيادة شرطة دمشق اليوم الخميس، أن قنبلة انفجرت فى شارع فرعى بحى أبو رمانة بجانب مدرسة دوحة العربية، ما أسفر عن مقتل الشخص الذى كانت القنبلة بحوزته، ووقوع بعض الأضرار المادية فى الممتلكات الخاصة.

وأوضح المصدر وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا، أن دوريات قوى الأمن الداخلى وإطفاء دمشق والهلال الأحمر انتقلت إلى مكان الانفجار على الفور، وتم نقل جثة القتيل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.