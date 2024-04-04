شكرا لقرائتكم خبر عن تخطت 33 ألفا.. إحصائية جديدة للشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة

وقف إطلاق النار في غزة

الدمام - شريف احمد - يستمر عدد الشهداء الفلسطينيين بغزة في تزايد، جراء العدوان الإسرائيلي المتوصل.وسجل عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ181 على التوالي ارتفاعا إلى 33037 شهيدًا، ونحو 75668 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.واستشهد 62 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 91 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.من جهة أخرى كانت طالبت منظمة الصحة العالمية الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف المرافق الصحية أو عسكرتها، وتوفير البيئة الآمنة للقيام بمهامهم.كما طالبته أيضا بوضع آليات شفافة لمرور القوافل الإنسانية، لمنع تكرار هذه الحوادث المفزعة من جديد.

كذلك طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة.