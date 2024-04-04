شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يؤكد ضرورة الضغط لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقاءات له مع وفود دولية، واتصالات له على المستوى الدولي، ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس أن محمد مصطفى شدد خلال لقاءاته واتصالاته على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة، لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.



وقالت الوكالة إن مصطفى التقى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وتلقى رئيس الوزراء الفلسطيني -الذي أدت حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس أبو مازن يوم الأحد الماضي- مكالمات هاتفية وبرقيات عدة من وزير الخارجية السعودي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية اللبناني، ووزير خارجية المغرب، ورئيس الوزراء الروسي، ورئيس الوزراء النرويجي، ورئيس الوزراء الصيني، ووزيرة خارجية اليابان، ورئيس الحكومة التونسية، ورئيس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الأردني، ووزير خارجية البحرين، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، كلها في سبيل تنسيق الجهود لإغاثة غزة وحشد الدعم للحكومة الفلسطينية.