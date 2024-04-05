شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: إسرائيل توافق على فتح معبر إيرز واستخدام ميناء أسدود لدخول المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس إن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة، وأكد الموقع أن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق أيضا على فتح معبر إيرز للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا.