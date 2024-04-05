شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد دعم المملكة للأردن في الحفاظ على أمنه والان نبدء بالتفاصيل

علاقات تاريخية

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بملك الأردن، عبر خلاله عن دعم المملكة فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره.وأكد سمو ولي العهد على وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف، فيما أعرب الملك الأردني عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن.

وتناول الاتصال العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.



وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.