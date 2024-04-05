شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية، أنها علقت محاولات إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بعد مقتل سبعة من موظفي المنظمة الأمريكية في غارة جوية إسرائيلية.

وذكرت "أوبن آرمز" -في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية"، أن الهجوم الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية الاثنين الماضي يمثل نقطة تحول مؤلمة في جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت أنه مع وصول السفينة "أوبن آرمز" إلى لارناكا بقبرص، جرى تعليق المهمة التي تنفذها مع ورلد سنترال كيتشن في الممر الإنساني إلى قطاع غزة.