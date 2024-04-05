شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 22 % نسبة التغيير فى مجلس أمة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاءت نسبة التغيير في مجلس الأمة الكويتى 2024 مقارنة بالمجلس السابق عليه 22%، حيث دخل مجلس 2024 ثمانية نواب جدد وعاد ٣ نواب من مجالس سابقة، وجاءت نسبة اقتراع الناخبين 62.1% وفق ما أعلنته وزارة الإعلام. وفق "الأنباء الكويتية" .

وشهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتى للفصل التشريعي الـ 18 دخول 8 نواب جدد هم، محمد جوهر حيات وباسل البحراني ود.بدر الداهوم ومحمد الداهوم ونواف العازمي وأنور الفكر ومتعب الجلال ومحمد مساعد الدوسري، كما عاد 3 نواب من مجالس سابقة في انتخابات 2024، وهم صالح عاشور وأحمد الفضل وعبيد الوسمي، فيما واحتفظ 39 نائباً بمقاعدهم في مجلس 2024.

و أسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس أمة 2024 عن تصدر النائب أسامة الزيد في الدائرة الأولى بـ 4936 صوتاً، فيما جاء أولا في الدائرة الثانية النائب مرزوق الغانم بـ 8295 صوتاً، وجاء النائب عبدالكريم الكندري في صدارة الفائزين في الدائرة الثالثة بـ 9428 صوتا، وحل في المركز الأول في الدائرة الرابعة النائب شعيب المويزري بـ ١٥٦٦٣ صوتا، فيما جاء في صدارة الدائرة الخامسة النائب فهد فلاح بن جامع بـ 16469 صوتا.

وكان المستشار صالح الحمادي سلامة رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) ، قد أكد أن عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 جرت في وقت سابق من أمس الخميس تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة ميدانية من أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبة الفعالة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات النزاهة والشفافية بما يكفل توفير الضمانات التي تحقق سلامتها.

وقال المستشار صالح الحمادي ، إن توافد الناخبون إلى اللجان الانتخابية يعكس مدى الحس الوطني لدى أبناء الكويت فور بدء العملية الانتخابية وإظهار الوجه الحضاري الآمن المستقر لدولة الكويت.

وكانت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) قد أعلنت، صباح اليوم الجمعة، فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وهم أسامة زيد الزيد (4936 صوتا) ، وعبدالله جاسم المضف (4729 صوتا) ، ومحمد جوهر حيات (4134 صوتا) ، وأحمد حاجي لاري (4108 أصوات) ، و عيسى أحمد الكندري (3678 صوتا) ، وباسل حسين البحراني (3631 صوتا) ، وعادل جاسم الدمخي (3530 صوتا) ، وخالد طمار العميرة (3502 صوت) و صالح أحمد عاشور (3399 صوتا) ومحمد مبارك العازمي (3249 صوتا) .



وفي الدائرة الثانية أعلنت لجنة الإنتخابات فوز مرزوق علي الغانم (8295 صوتا) و شعيب علي شعبان (6325 صوتا) و عبدالوهاب عارف العيسى (3917 صوتا) و فلاح ضاحي الهاجري (3342 صوتا) ومحمد براك المطير (3246 صوتا) وبدر نشمي العنزي (3238 صوتا) ونواف بهيش العازمي (3064 صوتا) وعبدالله تركي الأنبعي (2914 صوتا) وبدر حامد الملا (2758 صوتا) و فهد عبدالعزيز المسعود (2708 أصوات).



وفي الدائرة الثالثة فاز كلا من المرشحين العشرة عبدالكريم عبدالله الكندري (9428 صوتا) وعبدالعزيز طارق الصقعبي ( 6294 صوتا) و مهلهل خالد المضف (5804 أصوات) و فارس سعد العتيبي (5737 صوتا) و أحمد عبدالعزيز السعدون (5250 صوتا) وجراح خالد الفوزان (5238 صوتا) و مهند طلال الساير (5114 صوتا) وأحمد نبيل الفضل (5092 صوتا) و جنان محسن رمضان (4976 صوتا) و حمد عادل العبيد (4908 أصوات) .



وجاءت نتائج الدائرة الرابعة بفوز شعيب شباب المويزري ( 15663 صوتا)2 - أنور عراك الظفيري ( 8646 صوتا)3 - عبيد محمد المطيري (8141 صوتا) 4 - محمد عوض المطيري (7970 صوتا)5 - مبارك حمود الطشة (7707 أصوات)6 - بدر سيار الشمري (7557 صوتا)7 - سعد علي الرشيدي ( 7188 صوتا)8 - فايز غنام المطيري (7120 صوتا)9 - مبارك هيف الحجرف (6925 صوتا)10 - محمد هايف المطيري (6473 صوتا) .



وفاز في الدائرة الخامسة فهد فلاح العازمي (16469 صوتا)2 - حمدان سالم العازمي (14211 صوتا)3 - متعب ناصر السهلي (11055 صوتا)4 - سعود عبدالعزيز العصفور (10643 صوتا)5 - بدر زايد العازمي (9104 أصوات)6- ماجد مساعد المطيري (8807 أصوات)7- عبدالهادي ناصر العجمي (8521 صوتا)8- هاني حسين شمس (8437 صوتا)9 - محمد مساعد الدوسري (7644 صوتا)10 - خالد محمد العتيبي (7343 صوتا).



وكانت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الـ18 (أمة 2024) أغلقت أبوابها في تمام الـ12 من مساء أمس الخميس تمهيدا لبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للسنوات الأربع المقبلة.