شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السويسرية تحول مسار رحلة متجهة إلى بيروت لأسباب أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت الخطوط الجوية السويسرية رحلة بين زيوريخ وبيروت ليل الخميس - الجمعة، بعدما عدّ خبراؤها الوضع الأمنى فى لبنان "يصعب تقييمه".



وقالت الشركة التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، لفرانس برس إن طائرة الرحلة المتجهة إلى بيروت التى تقل 138 راكباً تم تحويلها إلى فيينا.



ونقلت فرانس برس عن متحدث باسم الشركة "نظراً للتطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط"، تقرر قطع الرحلة "بعد أن توصل خبراؤنا إلى استنتاج مفاده أن الوضع فى لبنان كان يصعب تقييمه الليلة الماضية".



وأضاف أنه نظراً لعدم حصولها على تصريح بالهبوط فى زيوريخ، فقد عادت الطائرة فى "إجراء احترازي" إلى فيينا حتى تتمكن من "تقييم الوضع بشكل صحيح".

وبعد مزيد من "الفحوصات المكثفة"، قررت الخطوط السويسرية الإبقاء على برنامج الرحلات إلى بيروت وتل أبيب فى إسرائيل كما هو مخطط له على الرغم من التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط. وهم على اتصال وثيق مع السلطات المختصة.