شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مصافى نفط إسرائيلية فى حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أصدرته، فجر اليوم السبت، أنها استهدفت مصافي النفط الإسرائيلية في حيفا.

وقالت في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر يوم السبت 6 أبريل 2024 مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة".

وأفادت في بيانها بأنها "مستمرة في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت قصف مناطق في إٍسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".