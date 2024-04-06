الرياض: تجهيز 3510 جوامع ومصليات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، تجهيز 3510 جوامع ومصليات في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وأوضح مدير عام الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي، أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية، وصيانة وتنظيف وتبخير وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة، وكذلك التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف.

ومن جهة ثانية، أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، استعداداتها لتجهيز 906 جوامع ومصليات في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وحرصت الوزارة على رفع جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية وصيانة وتنظيف وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وتأهيلها بالشكل المطلوب، وقد عملت ف فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بالفرع عملت على التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف بتلك الجوامع والمصليات.

من جهة أخرى، وجه رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ باستمرار العمل بالمنظومة الدينية في الحرمين الشريفين خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا على خدمة القاصدين والزائرين للحرمين.

وشدد رئيس الشؤون الدينية، على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء والخدمة خلال الأيام المباركة المقبلة؛ كونها ذروة الموسم الرمضاني .