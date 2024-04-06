شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: استشهاد 46 فلسطينيا بالقطاع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم /السبت/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت 4 مجازر فى القطاع، أسفرت عن استشهاد 46 شخصا، وإصابة 65 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33137 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75815 مصابا منذ بداية الحرب الإسرائيلية فى السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، إن أكثر من 600 ألف طفل فى رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.