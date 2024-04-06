الخليج اليوم .. بأعداد كثيفة.. ظهور نوع من الحشرات في بعض مناطق السعودية (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تداولت مقاطع فيديو انتشار الخنافس (نوع من الحشرات) بأعداد هائلة وكثيفة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.

وأظهرت المقاطع ظهور الخنافس في صورة مخيفة وتغطيتها لأحد شوارع منطقة (لم يتم معرفتها)، ورجح البعض سبب ظهورها إلى الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة في المملكة، حيث تحاول البحث عن مأوى بعد هطول الأمطار أو تظهر لوجود رطوبة عالية ووفرة الغذاء.

وتعد الخنفساء أكثر الحشرات انتشارا على وجه الأرض منها (الأيل) و(البطاطس) و(الخنفساء ذات القرون الطويلة) والخنافس (النمرية)

وتعيش الخنافس في معظم البيئات، من الحقول إلى الغابات والصحارى، وحتى داخل أكياس القمح والأرز المخزنة.