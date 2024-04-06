اخبار الخليج

الخليج اليوم .. بأعداد كثيفة.. ظهور نوع من الحشرات في بعض مناطق السعودية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تداولت مقاطع فيديو انتشار الخنافس (نوع من الحشرات) بأعداد هائلة وكثيفة في بعض مناطق المملكة العربية .

وأظهرت المقاطع ظهور الخنافس في صورة مخيفة وتغطيتها لأحد شوارع منطقة (لم يتم معرفتها)، ورجح البعض سبب ظهورها إلى الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة في المملكة، حيث تحاول البحث عن مأوى بعد هطول الأمطار أو تظهر لوجود رطوبة عالية ووفرة الغذاء.

 

وتعد الخنفساء أكثر الحشرات انتشارا على وجه الأرض منها (الأيل) و(البطاطس) و(الخنفساء ذات القرون الطويلة) والخنافس (النمرية)

 

وتعيش الخنافس في معظم البيئات، من الحقول إلى الغابات والصحارى، وحتى داخل أكياس القمح والأرز المخزنة.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا