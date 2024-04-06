شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يشكر العراق على تبرعه السخى للأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عن شكره لحكومة العراق على التبرع السخى الذى قدمته لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.. واصفاً ذلك بالخطوة المهمة للدعم الإنساني، مشيدا بـ"الأدوار التى قام بها العراق والإنجازات المتحققة"، معرباً عن استعداده لتلبية احتياجات العراق والاستمرار بتقديم المساعدة.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /السبت/ أن ذلك جاء خلال لقاء جوتيرش مع القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة فى نيويورك عباس كاظم عبيد، لبحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن والجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واستعراض العلاقة القائمة بين العراق والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة العاملة فى العراق.



من جانبه، أشار عبيد إلى أن التبرع الذى قدمه العراق للأونروا هو إيفاء بالتزاماته تجاه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وما يمر به من كارثة إنسانية ولتمكين الأونروا من الاستمرار فى تنفيذ ولايتها ومواجهة تحديات تمويلها فى هذه الظروف.