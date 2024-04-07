الخليج اليوم .. 800 مليون ريال إجمالي التبرعات لـ " جود المناطق"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ مجموع تبرعات حملة "جود المناطق" التي دشنتها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية"سكن" 800 مليون ريال حتى الآن، في إطار الدعم المستمر الذي يستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في السعودية.

وكان الأمين العام لـ"العربية.نت" قال في اتصال هاتفي، إن منصة جود الإسكان التابعة للمؤسسة ذاتها استطاعت منذ إطلاقها توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية، تضم أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة، لافتاً إلى أن المنصة تشرك المجتمع في العطاء السكني من أجل توفير الدعم السكني للأسر المستفيدة، إذ تعد "سكني" إحدى مبادرات المؤسسة، على غرار منصة كبار المانحين، ومركز حل للابتكار الإسكاني، ومبادرة التطوع الإسكاني.

وأقامت الحملة فعاليات متنوعة في جميع المناطق والمحافظات السعودية، شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمجمعات التجارية والميادين العامة وصلت إلى أكثر من 257 فعالية. وتنوعت سبل الوصول إلى الشرائح المستهدفة بقالب إعلاني وإبداعي مبتكر.

إذ امتلأت طرق المدن الرئيسية بلوحات إعلانية تخاطب كل منطقة بلهجتها المحلية كما شهدت الحملة مبادرات مختلفة منها مبادرة «شجرة الجود» التي تسعى إلى تعزيز أواصر الإخاء والترابط عبر عرض قصص المستفيدين من الإسكان التنموي بطريقة إبداعية وبأسلوب إنساني وعاطفي يحكي معاناتهم مع حث الزوار على التبرع لهم.