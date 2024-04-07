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الملك عبدالله الثاني في ليلة القدر: ندعو الله أن يحفظ الأردن وفلسطين

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القاهرة - سامية سيد - دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن يحفظ الله الأردن والأشقاء في فلسطين وسائر الدول العربية والإسلامية.


وقال الملك عبد الله الثاني - في منشور على منصة "اكس" بمناسبة ليلة القدر - "ندعو الله عز وجل في ليلة القدر المباركة أن يتقبل صيامنا، وأن يحفظ الأردن الغالي، وأشقاءنا في ‎فلسطين وسائر الدول العربية والإسلامية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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