شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثاني في ليلة القدر: ندعو الله أن يحفظ الأردن وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن يحفظ الله الأردن والأشقاء في فلسطين وسائر الدول العربية والإسلامية.

وقال الملك عبد الله الثاني - في منشور على منصة "اكس" بمناسبة ليلة القدر - "ندعو الله عز وجل في ليلة القدر المباركة أن يتقبل صيامنا، وأن يحفظ الأردن الغالي، وأشقاءنا في ‎فلسطين وسائر الدول العربية والإسلامية".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز