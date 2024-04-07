شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالى يعين 6 وزراء جدد بحكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأحد في مرسوم له، 6 وزراء جدد في حكومته.



وأفادت وكالة ألأنباء الصومالية "صونا" ، أنه تم تعيين كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي أحمد معلم فقي، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية النائب على حوش ، وزير الأمن الداخلى السيناتور عبد الله شيخ إسماعيل، وزير الكهرباء والمياه عبد الله بطان ورسمي، وزير البريد والاتصالات النائب محمد آدم معلم، وزير الدولة بوزارة البيئة والتغير المناخي أحمد عمر محمد.