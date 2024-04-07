شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الإغاثة الأممية: إسرائيل اعترفت بالحجم الهائل للمعاناة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن الوضع في غزة كارثي بكل ما للكلمة من معنى، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت في الأيام الأخيرة بالحجم الهائل للمعاناة في غزة وبقدرتها على تيسير زيادة المساعدات للمحتاجين.

وذكر المنسق الأممي أن سكان غزة عانوا على مدى الأشهر الستة الماضية، من آلام لا تُوصف مشيرا إلى مقتل ما يزيد عن 32 ألف فلسطيني وإصابة 75 ألف بجراح، وإجبار ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من منازلهم، ومن بين هؤلاء عدد كبير تعرّضوا للنزوح مرات عديدة، وبات نصف سكان غزة معرضين لخطر المجاعة الوشيكة، وقد وصل سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في غزة.

وأكد ماكجولدريك أن المجتمع الإنساني مستعد لتوسيع نطاق تقديم المساعدات إلى غزة، ولكنه قال إن ذلك يتطلب تعزيز الأمن، وزيادة الوصول الإنساني، وتيسيرا أكثر موثوقية من جانب السلطات الإسرائيلية.



