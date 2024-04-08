شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تُحذر من هطول أمطار غزيرة تضرب العاصمة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطنى للأرصاد السعودية، اليوم الإثنين، من هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة السعودية الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الأرصاد السعودية، فى بيان لها، أن هطول الأمطار تشمل الرياض العاصمة، والدرعية، ورماح، وستستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم الاثنين.

ومن جانبه، أهابت هيئة الدفاع المدنى السعودية بالمواطنين، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.