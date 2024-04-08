الخليج اليوم .. وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة لإغاثة غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصلت إلى ميناء العريش المصري سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتحمل 4 آلاف و630 طناً من المواد الإغاثية، لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الأحداث في غزة.

وتضمنت محتويات السفينة مواد غذائية وطبية ومكملات غذائية للأطفال وملابس متنوعة ومواد إيواء. وتم إعداد خطة محكمة مع الهلال الأحمر الإماراتي، لتوزيع الحمولة.

وكانت السفينة أبحرت من الفجيرة في 23 مارس وتحمل 4218.3 طناً من المواد الغذائية، و370.2 طناً من المواد الإيوائية، و41.6 طناً من المساعدات الطبية، و6 صهاريج مياه وصهريجين للمجاري وخزان ديزل.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ، وضمن عملية «طيور الخير»، عمليتي إسقاط جوي بالتعاون مع الأردن ومصر على شمالي القطاع، أسقطت الأولى عبر أربع طائرات 82 طناً، ليصل مجمل المساعدات التي تم إسقاطها جواً منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1565 طناً. وفي العملية الثانية تم إسقاط 62 طناً من المساعدات.