شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تنفى الاتهام بتورطها بالإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها لها نيكارجوا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بتورطها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بشكل غير مباشر.



وقالت المحامية المدافعة عن ألمانيا تانيا فون أوسلار-غليشن، في جلسة لمحكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل وترفض اتهامها بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، أو انتهاك القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".



وفي مؤتمر صحفي قبيل جلسة المحكمة اليوم، قال الناطق باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا".



وأضاف: "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".



وكانت نيكاراجوا قد طلبت من محكمة العدل الدولية اليوم /الإثنين/ أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا لحدوث إبادة جماعية في غزة.



جدير بالذكر أن نيكاراجوا قد قدمت شكوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة قضاتها بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.