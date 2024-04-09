شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد سعى بلاده نحو إقامة علاقات دولية متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين سعي بلاده لاقامة علاقات دولية متوازنة، مبنية على المصالح المتبادلة، بما يخدم التنمية المستدامة، ويدعم الاستقرار في المنطقة.



وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية،(واع) أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى العراق أندريا ناسي حيث بحثا العلاقات الثنائية وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.



وأكد رئيس الوزراء العراقي ترحيب حكومته بمشاركة الشركات النمساوية في جميع قطاعات الإعمار والبنى التحتية، التي تشهد تطوراً مطّرداً.



وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى عزم البلدين على توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، التي تتضمن تسيير رحلات طيران مباشر بين العراق والنمسا.