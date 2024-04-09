شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.



وقال خادم الحرمين الشريفين - في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وأوردتها قناة "الاخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء " لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا (المملكة العربية السعودية)، بنعم كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده".



وأضاف: نحمد الله تعالى، الذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم.