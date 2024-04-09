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المغرب يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال ثبوتا شرعيا، وأن غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.


وأضافت الوزارة - في بيان - أنها تحرت هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، بعد مغرب اليوم الثلاثاء 29 رمضان المعظم 1445 هـ الموافق 9 أبريل 2024، وثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.. وبناء عليه، فإن أول شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر، هو يوم غد 10 أبريل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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