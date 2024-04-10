شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل 4 فى القدس بينهم 3 أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أطفال وشاب في القدس صباح الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد الأطفال اعتقل في ساحة باب العامود بينما اعتقل طفلان وشاب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية فجراً حيث أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، كما اندلعت مواجهات بينها وبين مسلحين.