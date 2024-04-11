شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الإسبانية يثمن تميز علاقات التعاون مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الأربعاء، بمجلس النواب الإسباني، على "تميز" علاقات التعاون القائمة مع المغرب في مختلف المجالات، قائلا إن زيارته الأخيرة للمغرب، خلال فبراير الماضي، أعطت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وأضاف سانشيز - خلال جلسة عامة لمجلس النواب الإسباني - أن بلاده ترتبط بـ "تعاون ممتاز" مع المغرب، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية و"المافيا" الناشطة في الإتجار بالبشر.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمتد - أيضا إلى المجالين الثقافي والرياضي، كما يتجسد ذلك من خلال "تطور شبكة معهد سرفانتس بالمغرب وتنظيم كأس العالم لكرة القدم مع المغرب والبرتغال سنة 2030".

كما رحب سانشيز بـ "تحسين" التعاون في المسائل الأمنية والمالية والتجارية بين البلدين.

وقال: إسبانيا، المورد التجاري الأول للمغرب الذي يشكل مركز نمو مهما للشركات الإسبانية، حيث يتم تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة وادارة المياه والبنية التحتية والنقل، لافتا إلى "أن رخاء المغرب سوف ينعكس على ازدهار بلاده".