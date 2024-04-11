شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الطيران الإسرائيلى ألقى بالونات حرارية على قرى بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الطيران الإسرائيلى، اليوم الخميس، بالونات حرارية على مناطق فى الجنوب الللبنانى ، وفق موقع "لبنان 24"، كما خرقت طائرات الـ"ام كا" الهدوء الحذر الذى سُجل جنوبًا في الصباح الباكر، بعد سلسلة عمليات قامت بها قوات العدو من خلال استهداف نقاط في القرى الحدودية أمس.



وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة ومرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي.

وكان رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الليفتنانت جنرال أرولدو لازارو، قد قال أنه لا حل عسكري للمواجهات والعنف الحاليين على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، وإن الحل السياسي الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للأمام.

وأضاف رئيس البعثة والقوات -في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية ـ اليوم الأربعاء- "بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، تدعو اليونيفيل إلى العودة إلى وقف الأعمال العدائية والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع".

وجدد لازارو التحذير من التصعيد المحتمل في ظل استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وما وصفه بأنه "وابل صاروخي شبه يومي من قبل جماعة حزب الله في لبنان".

كما أكد أن اليونيفيل واصلت منذ أكتوبر دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القرار 1701 وحافظت على أنشطتها العملياتية التي تهدف إلى خفض التوترات ومنع التصعيد.