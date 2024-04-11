شكرا لقرائتكم خبر عن الدبابات الإسرائيلية تتوغل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عدد الشهداء

الدمام - شريف احمد - توغلت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال كافة المناطق الشمالية من المخيم.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين خلال عملية التوغل المستمرة في مخيم النصيرات.فيما يسمع دوي انفجارات في عمق المخيم ناتجة عن الغارات الإسرائيلية المكثفة على عمق مخيم النصيرات.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أمس الأربعاء لليوم 187 على التوالي إلى 33482 شهيداً، والجرحى إلى نحو 76049 جريحاً, معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.