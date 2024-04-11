شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى اتصال هاتفى اليوم /الخميس/، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد فى المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات فى قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.