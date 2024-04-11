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وزير الخارجية السعودى يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى المستجدات الإقليمية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى اتصال هاتفى اليوم /الخميس/، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد فى المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال -وفقا لوكالة الأنباء (واس)- بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات فى قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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