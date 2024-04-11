شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولى وفقا لجدول زمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، أن اللجنة العسكرية العليا المُشتركة اتفقت على إنهاء مهمة التحالف الدولى وفقا لجدول زمنى.



وأشار شياع السودانى -فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/- إلى أن اللجنة وضعت خارطة طريق للعلاقات المستقبلية وأن قرار صنع الحرب والسلام يجب أن يكون مسألة حصرية للدولة.



وشدد على أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى عززت تجربة القوات العراقية لتكون بين أفضل الجيوش فى مكافحة الإرهاب.