شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى تزور تونس الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيستها جورجيا ميلونى، ستبدأ مهمة فى تونس يوم /الأربعاء/ المقبل.



وقالت الحكومة الإيطالية -فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) - إن من المنتظر أن تصل رئيسة الوزراء الإيطالية عند الساعة العاشرة صباحا إلى القصر الرئاسى بقرطاج فى تونس العاصمة.



وأشار البيان إلى أنه "فى اليوم نفسه، ستسافر ميلونى إلى بروكسل، لحضور اجتماع المجلس الأوروبى المقرر يومى 17 و18 الشهر الجاري".