شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يحذر من مجاعة وشيكة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مجلس الأمن الدولي من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، ودعا إلى رفع جميع العوائق فورًا أمام وصول المساعدات إلى غزة.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان يوم الخميس، عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة، مطالبين بحماية العاملين في المجال الإنساني.

224 ضحية

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن استنكارهم وقلقهم "العميق" إزاء مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع أبريل الحاليّ.



وأعلن أعضاء المجلس أن حصيلة الضحايا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بلغت في غزة 224، داعين في البيان إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات، وضرورة أن يكون التحقيق في جريمة القتل شفافًا وشاملًا ومعلنًا بشكل كامل.