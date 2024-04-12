شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سلسة قصف للاحتلال الإسرائيلي استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم.

واستهدفت العمليات الإجرامية للاحتلال حي الدرج بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة واستشهد 25 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، خلال الاجتياح المستمر لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وترافق مع الاجتياح قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية لمدرسة العروبة في المخيم. حرب غزة وهذا أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما دمرت طائرات الاحتلال مربعات سكنية كاملة.

وهُجرت مئات العائلات الفلسطينية، إثر التدمير الواسع خلال العدوان على مخيم النصيرات.

