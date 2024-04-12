شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 30 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك(الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة).

وقد شهدتا صلاة الجمعة، اليوم التى توافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من المصلين؛ بالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها.

وقد منعت قوات الاحتلال آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأداء صلاة الجمعة، كما فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول.

وكان أكثر من 60 ألف مصلٍ، قد ادوا صلاة عيد الفطر، الأربعاء ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.