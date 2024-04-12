شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 942 مهاجرا غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الجمعة إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 942 مهاجرا غير شرعي في إقليم صفاقس.



وأوضح الحرس الوطني - في بيان - أن من بين المهاجرين غير الشرعيين، تونسيان والبقية من جنسيات إفريقية، كما تم انتشال جثتين.



وفي سياق متصل، تمكنت وحدات من الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 17 شخصا من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التحفظ على 5 مراكب بحرية و24 محركا بحريا وكمية من المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.