شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: على إثيوبيا أولا إلغاء مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدولة الصومالى للشئون الخارجية إنه على إثيوبيا أولا إلغاء مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال.

وأضاف وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية أن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال.

وكان قتل 27 من عناصر مليشيات الشباب (الخوارج) الإرهابية فى عملية عسكرية للجيش الصومالى جرت بمنطقة "بار سانجوني" فى محافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.

وأكد بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية -أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية التى نفذها الجيش الصومالى بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت بمنطقة "بار سانجوني"، مشيرا إلى أن تنفيذ العملية جاتء عقب تلقى الجيش معلومات بتجمع عناصر مليشيات "الخوارج" فى المنطقة من أجل إعداد مخطط إرهابى لاستهداف المدنيين الأبرياء.