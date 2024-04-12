شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير عمارات سكنية.. الاحتلال يواصل قصف مخيم النصيرات وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قصفها لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خلال توغل دباباتها في المخيم لليوم الثاني على التوالي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 20 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري والجوي والبحري على مخيم النصيرات، والذي يفتقر لوجود مستشفى ذو إمكانيات لعلاج الجرحى، ترافق مع عملية التوغل تفجير الاحتلال لعمارات سكنية ومنشآت فلسطينية وتجريف واسع للبنية التحتية، وقصف مدارس بداخلها المئات من النازحين الفلسطينيين.ويعد مخيم النصيرات من أكبر مخيمات وسط قطاع غزة، وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ189 على التوالي، في القصف الجوي معظم المرافق الحيوية في المخيم، إضافة لتدمير مئات المنازل مما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين في المخيم.