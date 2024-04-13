شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يشيد بجهود رجال الأمن فى سبيل الدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى، أن القانون يطبق على الجميع وأهمية حماية الحدود البحرية للبلاد، مشيدا بجهود رجال الأمن المبذولة والاستعداد الدائم لأداء المهام الموكلة إليهم بكل تفان وإخلاص فى سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وذكر بيان وزارة الداخلية الكويتية، اليوم /الجمعة/- أن وزير الدفاع بدأ جولة اليوم بزيارة غرفة العمليات (112)، حيث استمع إلى شرح عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لها ومتابعتها وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات المعنية، كما قام بزيارة مركز الخيران الساحلى ومركز جزيرة أم المرادم ومركز جزيرة قاروه، واطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة فيها، واستمع إلى شرح عن آلية دخول وخروج المسافرين عن طريق المنفذ البحرى وتفتيش القطع البحرية.