شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم للمستوطنين على قرية "ابو فلاح" شمال شرق رام الله بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب خمسة فلسطينيين، الليلة، في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث تم إحراق 12 سيارة على الأقل، و4 صوب زراعية و5 دراجات نارية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات لمواطنين تعرضوا للاعتداء بالضرب من المستوطنين، وجرى نقل إصابتين إلى المستشفى.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين هاجموا القرية من الجهة الشرقية، واستقلوا سيارات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان، وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم في رأسه.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أطلقوا الرصاص صوب سكان القرية ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بالرصاص.

واستشهد في وقت سابق الجمعة، الشاب جهاد عفيف أبو عليا (25 عامًا)، وأصيب 25 آخرون بالرصاص الحي، في هجوم واسع للمستوطنين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير المجاورة لقرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.