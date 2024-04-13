شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص برصاص شرطي إسرائيلي في مدينة يافا الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر محلية في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، فجر اليوم السبت، مقتل يعقوب طوخي، في الخمسينيات من عمره، برصاص شرطي إسرائيلي كان بزي مدني، بحسب وكالة "وفا".

وذكرت المصادر أن شرطيا بلباس مدني أطلق 8-9 رصاصات على الضحية الذي استقل دراجة نارية، وذلك بعد نقاش بينهما في الشارع عند ممر للمشاة.

وأشارت المصادر إلى أن 12 شابا فلسطينيا من داخل أراضي الـ48، قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023