شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. انتشال جثث 13 شهيدًا من خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، انتشال جثث 13 شهيداً من تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط المدينة لأطرافها.وأوضحت أن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم تجاوز 100 شهيد، مبينة أن هناك المئات من الشهداء والمفقودين لم يتم العثور عليهم.في سياق متصل وثقت إحصائيات فلسطينية هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 70 في المئة من المنازل في مدينة خان يونس، بما يزيد عن 45 ألف وحدة سكنية.فيما أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن المدينة تحولت لكومة من الركام بفعل عمليات التدمير الممنهج من الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحها، الذي استمر عدة أشهر.