شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعترض مسيرات إيرانية فوق العاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سماء العاصمة الأردنية عمان، ومناطق أخرى، عمليات اعتراض من الدفاعات الجوية الأردنية لمسيرات إيرانية، دخلت المجال الجوي للبلاد، وفقا لما نشرته قناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين أمنيين بالمنطقة، بأن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.