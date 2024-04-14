شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إغلاق المجال الجوي قابل للتمديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت سلطة الطيران العراقي في بيان، أن إغلاق الأجواء العراقية الذي بدأ من يوم السبت الساعة 11:30 مساء إلى الساعة 05:30 فجرًا بالتوقيت المحلي في العراق، قابل للتمديد.

وأعلنت الحكومة العراقية مساء أمس السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الأجواء العراقية، وذلك حسب التطورات الميدانية في المنطقة.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي لها، بأن إغلاق المجال الجوي، وإيقاف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي يأتي لحماية وضمان سلامة الطيران المدني والمواطنين والمسافرين.